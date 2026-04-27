VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STANARE SAVSKOG VENCA I RAKOVICE: Planirani radovi na vodovodnoj mreži, više ulica bez vode 18 sati (SPISAK)

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ najavilo je planirane radove na vodovodnoj mreži u opštinama Savski venac i Rakovica. Zbog ovih radova, u utorak, 28. aprila 2026. godine, potrošači u određenom delu Beograda ostaće bez vode u periodu od 00.00 do 18.00 sati.
Nadležne službe mole sugrađane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
SPISAK ULICA KOJE ĆE BITI BEZ VODE:
Planirani radovi obuhvatiće sledeće saobraćajnice:
- Topčiderska
- Pionirska
- Bulevar patrijarha Pavla
- Pere Velimirovića
- Vareška
- Patrijarha Dimitrija
- Ribarčeva
- Blaznavčeva
- Oslobodilaca Rakovice
- Oslobođenja
- Miška Kranjca
- Dimitrija Koturovića
- Bogdana Žerajića
- Stanka Paunovića Veljka
- Trstenjakova
- Natoševićeva
- Jelke Bojkić Makavejev
- Hasanaginice
- Vrbnička
- Braće Marinković
- Guslara Peruna
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, koje će se nalaziti na terenu tokom trajanja radova. Iz Vodovoda podsećaju da se radovi izvode u cilju unapređenja sistema i stabilnosti vodosnabdevanja.
Autor: D.S.