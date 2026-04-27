VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STANARE SAVSKOG VENCA I RAKOVICE: Planirani radovi na vodovodnoj mreži, više ulica bez vode 18 sati (SPISAK)

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ najavilo je planirane radove na vodovodnoj mreži u opštinama Savski venac i Rakovica. Zbog ovih radova, u utorak, 28. aprila 2026. godine, potrošači u određenom delu Beograda ostaće bez vode u periodu od 00.00 do 18.00 sati.

Nadležne službe mole sugrađane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

SPISAK ULICA KOJE ĆE BITI BEZ VODE:

Planirani radovi obuhvatiće sledeće saobraćajnice:

- Topčiderska

- Pionirska

- Bulevar patrijarha Pavla

- Pere Velimirovića

- Vareška

- Patrijarha Dimitrija

- Ribarčeva

- Blaznavčeva

- Oslobodilaca Rakovice

- Oslobođenja

- Miška Kranjca

- Dimitrija Koturovića

- Bogdana Žerajića

- Stanka Paunovića Veljka

- Trstenjakova

- Natoševićeva

- Jelke Bojkić Makavejev

- Hasanaginice

- Vrbnička

- Braće Marinković

- Guslara Peruna

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, koje će se nalaziti na terenu tokom trajanja radova. Iz Vodovoda podsećaju da se radovi izvode u cilju unapređenja sistema i stabilnosti vodosnabdevanja.



Autor: D.S.