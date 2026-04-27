VELIKE PROMENE U GRADSKOM PREVOZU: Beograd dobija 4 nove EKO linije i 66 električnih autobusa, stajalište 'Jug' ide BAS-u

Skupština grada Beograda usvojila je na današnjoj sednici niz odluka koje će značajno izmeniti funkcionisanje javnog prevoza u prestonici.

Glavne novosti odnose se na uvođenje novih ekoloških linija, angažovanje privatnih prevoznika sa električnim vozilima i reorganizaciju međumesnog saobraćaja preko novog stajališta.

Četiri nove EKO linije krstariće centrom

Jedna od najznačajnijih odluka je uvođenje četiri nove linije na kojima će saobraćati isključivo električni autobusi. Za ove potrebe, privatni partner biće u obavezi da obezbedi ukupno 66 novih solo električnih autobusa.

Nove linije su:

- EKO 4: Studentski trg – Banjica 2

- EKO 5: Beograd na vodi – Konjarnik

- EKO 6: Dorćol (SRC "Milan Gale Muškatirović") – Košutnjak

- EKO 7: Višnjica – Učiteljsko naselje

Stajalište „Beograd jug“ preuzima BAS

U cilju smanjenja saobraćajnih gužvi u centru grada, stajalište "Beograd jug" dato je na upravljanje i održavanje preduzeću BAS na period od dve godine. Ovo stajalište biće ključno za privremeno zadržavanje vozila i rasterećenje glavnih saobraćajnica, čime će se povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Veće učešće privatnika i nove cene rada

Odbornici su usvojili i izmene ugovora o javno-privatnom partnerstvu za poteze 100 (Palilula), 300 (Grocka), 400 (Voždovac), 500 (Rakovica), 600 (Surčin) i 700 (Zemun).

Ovim izmenama izvršena je korekcija jedinične cene rada prevoznika na njihov zahtev, ali je i omogućeno da se privatni prevoznici uključe u obavljanje prevoza električnim vozilima u zonama 1 i 2, što je do sada bilo rezervisano uglavnom za javno komunalno preduzeće.

Iznajmljivanje trotineta i bicikala

Na sednici je usvojen i Predlog plana mesta za postavljanje stanica za iznajmljivanje lakih električnih trotineta i električnih bicikala, što je još jedan korak ka modernizaciji gradske mobilnosti i smanjenju zagađenja.

