BEZ VODE DANAS OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, isključenja traju do 18 sati

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 30. aprila, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Pirandelove ulice (od Bulevara kralja Aleksandra do Matice srpske), najavljeno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: D.Bošković