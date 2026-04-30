Beograd dobio novu liniju javnog prevoza: Polasci na svakih 15 minuta, građanima omogućeno brže i lakše kretanje

U Beogradu je puštena u rad nova minibus linija KC1 koja saobraća na relaciji Beograd (jug) – Klinički centar Srbije – Beograd (jug), sa polascima na svakih 15 minuta.

Od 29. aprila Beograd je dobio novu liniju javnog gradskog prevoza koja unapređuje direktnu vezu između Autokomande i Kliničkog centra Srbije. Sa autobuskog stajališta "Beograd (jug)" uspostavljena je minibus linija KC1 koja saobraća na relaciji "Beograd (jug) – Klinički centar Srbije – Beograd (jug)".

Nova linija organizovana je tako da na njoj saobraćaju tri minibusa u intervalu od 15 minuta, čime se obezbeđuje redovan i učestao prevoz putnika, a trasa nove minibus linije biće:

"Beograd (jug)" - isključenje sa stajališta Beograd (jug) na izlaznu rampu za Moto-put M11- izlazna rampa za Moto-put M11 - Moto-put M11 - isključenje na ulicu Ljubićka - Ljubićka - Husova - Miška Jovanovića - Kruševačka - Tomazeova - Vidska - Ustanička - Jovana Subotića - isključenje na Moto-put M11 - Moto-put M11 - izlazna rampa sa Moto-puta M11 na petlju "Autokomanda" - Ustanička - Bokeljska - Bulevar Oslobođenja - Trg Slavija - Nemanjina - Svetozara Markovića - Pasterova - Bulevar Oslobođenja - isključenje sa Bulevara Oslobođenja na Moto-put M11 (smer ka Nišu) - Moto-put M11 - rampa za uključenje na stajalište "Beograd (jug)".

Uvođenjem linije KC1 očekuje se brže i jednostavnije povezivanje putnika koji svakodnevno idu ka Kliničkom centru, kao i bolja protočnost prevoza između jednog od najopterećenijih saobraćajnih čvorišta i centralnih gradskih zona.

Autor: D.Bošković