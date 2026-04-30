Zbog hitnih radova u ovom delu Beograda, IZMENA tramvajskih linija: Jedna se privremeno UKIDA, druga vozi skraćenom trasom

Jedna tramvajska linija će privremeno biti ukinuta, a jedna linija saobraćaće skraćenom trasom.

Tokom izvođenja hitnih radova na kanalizacionoj mreži u Ruzveltovoj ulici, preko puta kućnog broja 45, sutra će doći do promena režima rada tramvajskih linija, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako su saopštili iz ovog preduzeća, zbog radova, privremeno se ukida tramvajska linija 8, dok će linija 12 saobraćati na skraćenoj trasi do okretnice "Tašmajdan” i nosiće oznaku 12L.

Autor: Iva Besarabić