Đurđev: Uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji je Vučevićev legat!

Miloš Vučević je, dok je bio ministar odbrane i premijer, dao nemerljiv doprinos u afirmaciji ideje o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka, baš kao što će, kao lider najjače stranke u zemlji, učestvovati u realizaciji te ideje u praksi. Možemo slobodno reći da je uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u našoj zemlji Vučevićev legat, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On napominje da je Vučević jedan od retkih doslednih konzervativnih političara u Srbiji koji uradio ono što je obećao.

- Čvrsto radi na saradnji države i Srpske pravoslavne crkve, afirmiše pozitivne vrednosti u našem društvu, bori se i obuzdava trgovce mešetare, vodi prosrpsku politiku u oblasti obrazovanja i mnogo toga još. Zato je i bio na ogromnom udaru obojene revolucije. Mislili su da ga zakopaju, ali nisu znali da je seme koje će iznići u stamen plod. Videće to na idućim izborima, jer građani Srbije vrlo dobro znaju ko je od tragedije u Novom Sadu do danas bio uvek tu na braniku otadžbine, bez kalkulacija i bez respekta prema protivnicima Srpstva - zaključio je Đurđev.