DRAMA NA ADI CIGANLIJI: Tinejdžeri hitno prevezeni u Urgentni centar, napili se na uranku pa padali na glavu!

Prvomajsko slavlje na Adi Ciganliji prekinula je hitna intervencija lekara zbog dvojice tinejdžera koji su u teškom alkoholisanom stanju zadobili povrede glave prilikom pada.

Mladići su hospitalizovani u Urgentnom centru, a lekari ističu da je uzrok nesreće isključivo neumerena konzumacija alkohola.

"Mladići starosti 16 i 17 godina povredili su se prilikom pada u alkoholisanom stanju. Prilikom pada povredili su glavu i zadobili ogrebotine, a važno je napomenuti da do povreda nije došlo zbog tuče ili svađe", potvrdili su iz beogradske Hitne pomoći za "Blic".

Uprkos mirnoj situaciji na većini izletišta, ovaj incident bacio je senku na proslavu, zbog čega su medicinske službe uputile hitan apel svim građanima.

"Apelujemo na sve koji proslavljaju uranak da budu odgovorni. Neumereno konzumiranje alkohola, posebno među mladima, često dovodi do incidenata i nepotrebnih intervencija", poručuju iz Hitne pomoći uz napomenu da se na svim popularnim lokacijama roštilja i slavi uz muziku.

Iako su neka izletišta u Beogradu i Srbiji puna, a mnogi su čak i prespavali u šatorima, lekari podsećaju da trenutna stabilna situacija može brzo da se promeni ukoliko se ne poštuju mere opreza.

"Želimo da svi uživaju u prazniku, ali bezbednost i umerenost moraju biti na prvom mestu kako bismo izbegli nove hospitalizacije", zaključuje se u upozorenju službi koje dežuraju tokom praznika.

Autor: D.S.