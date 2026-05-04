Grad Beograd raspisao javni poziv: Traže se kandidati za komunalne milicionare

Gradska uprava grada Beograda objavila je 4. maja 2026. godine javni poziv za izbor kandidata za komunalne milicionare.

Konkurs je raspisan u cilju zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara.

Ovaj javni poziv oglašen je na osnovu člana 37. Zakona o komunalnoj miliciji. Svi zainteresovani građani mogu posetiti zvanični sajt Grada Beograda, u okviru sekcije gradskih oglasa i konkursa, gde je omogućeno preuzimanje kompletnog teksta javnog poziva.

Pored teksta poziva, kandidatima je dostupan i obrazac izjave koju je neophodno priložiti.