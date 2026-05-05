Pripremite zalihe na vreme: Danas bez vode deo potrošača na Voždovcu

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da će danas bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Voždovac zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u toj opštini.
U periodu od devet do 20 časova, bez vode će ostati potrošači u Ulici gospodara Vučića, u delu od ulice Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Autor: Marija Radić