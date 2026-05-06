GUŽVE NA AUTOKOMANDI, PANČEVCU I U TAKOVSKOJ: Jutarnji špic u blažoj varijanti, Gazela prohodna, nigde u gradu nema većih zadržavanja (FOTO)

Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a polako počinje i jutarnji špic. U Beogradu ovog jutra gužve nisu toliko izražene kao prethodna dva dana.

Najveća zadržavanja beleže se na Autokomandi i u Takovskoj, a povremeno i u Bulevaru despota Stefana. Na gužve u ovom delu grada vozači će morati da se naviknu, s obzirom na to da će radovi, zbog kojih je zatvorena autobuska traka, trajati sve do februara naredne godine.

Na nekim od najopterećenijih tačaka, poput Gazele, saobraćaj ovog jutra protiče bez većih problema. Ipak, to se ne može reći za Pančevački most, koji je i danas pod velikim opterećenjem.

Na Slaviji nema gužve, kao ni na Trgu Nikole Pašića i Trgu republike. Kod Vukovog spomenika zadržavanja su povremena, ali se brzo normalizuju.

Na auto-putu saobraćaj protiče bez većih zadržavanja.

Autor: Iva Besarabić