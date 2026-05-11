AKTUELNO

Beograd

UŽAS NA NOVOM BEOGRADU: Dečak propao kroz krov zgrade - HITNO prevezen u bolnicu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Danas oko 15 časova se na Novom Beogradu dogodila nesreća u objektu bivše fabrike IMT, kada je povređen dečak star 14 godina, saznaje Telegraf.

Dečak se, kako saznajemo, zajedno sa vršnjacima, igrao na krovu objekta, nakon čega je u jednom trenutku propao sa visine od oko četiri metra.

Na lice mesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povređenog dečaka.

On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dete, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Novi Beograd

#Policija

#UŽAS

POVEZANE VESTI

Beograd

Užas u samom centru Beograda! Dečak (10) hitno prevezen u bolnicu, ima povredu glave

Hronika

Užas u Beogradu: Muškarac propao kroz pod, sa četiri metara visine

Hronika

HOROR NA NOVOM BEOGRADU: Dečak (15) izboden nožem ispred zgrade!

Hronika

Novi detalji stravičnog napada: Dečak izboden nožem na Novom Beogradu, zbrinut u Institutu za majku i dete, evo u kakvom je stanju

Hronika

DEČAK (9) ŽIVOTNO UGROŽEN NAKON NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU Vozio bicikl, pa ga udario automobil: Vozač i suvozači peške pobegli s lica mesta

Hronika

Užas u Borči! Dečak (7) povređen u nesreći, hitno prevezen u Tiršovu