UŽAS NA NOVOM BEOGRADU: Dečak propao kroz krov zgrade - HITNO prevezen u bolnicu (VIDEO)

Danas oko 15 časova se na Novom Beogradu dogodila nesreća u objektu bivše fabrike IMT, kada je povređen dečak star 14 godina, saznaje Telegraf.
Dečak se, kako saznajemo, zajedno sa vršnjacima, igrao na krovu objekta, nakon čega je u jednom trenutku propao sa visine od oko četiri metra.
Na lice mesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povređenog dečaka.
On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dete, gde mu je ukazana medicinska pomoć.
Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.
