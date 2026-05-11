UŽAS NA NOVOM BEOGRADU: Dečak propao kroz krov zgrade - HITNO prevezen u bolnicu (VIDEO)

Danas oko 15 časova se na Novom Beogradu dogodila nesreća u objektu bivše fabrike IMT, kada je povređen dečak star 14 godina, saznaje Telegraf.

Dečak se, kako saznajemo, zajedno sa vršnjacima, igrao na krovu objekta, nakon čega je u jednom trenutku propao sa visine od oko četiri metra.

Na lice mesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povređenog dečaka.

On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dete, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

Autor: Iva Besarabić