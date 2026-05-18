ČAK 10 SATI BEZ VODE: Najavljeni radovi u dve beogradske opštine, iz vodovoda apeluju da se pripremite na vreme

Zbog planiranih radova i prekida u snabdevanju električnom energijom, u ponedeljak 18. maja bez vode će biti delovi Starog grada i Čukarice, a građanima će biti obezbeđene auto-cisterne.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će u ponedeljak, 18. maja 2026. godine, zbog planiranih radova i prekida u snabdevanju električnom energijom pojedinih delova sistema, doći do isključenja vode u više beogradskih opština.

U opštini Stari grad, u periodu od 8.30 do 18.30 sati, bez vode će ostati potrošači u Dunavskom keju i u Ulici Tadeuša Košćuška, na potezu od Mike Alasa do Dunavskog keja. Iz preduzeća navode da je moguća i slabija isporuka vode, odnosno umanjen pritisak u okolnim ulicama.

U opštini Čukarica, zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom objekata beogradskog vodovodnog sistema, u periodu od 8.30 do 17.00 sati bez vode će biti potrošači u Ulici Ljubomira Ćipranića (Kosmajskoj) u naselju Ostružnica, kao i u Ulici Milije Stanojlovića od broja 30 do kraja ulice u naselju Umka.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne.

Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Ukoliko imate problema sa vodosnabdevanjem, a ne nalazite se u zoni izvođenja planiranih radova, proverite da li se vaša ulica nalazi na spisku kvarova.

