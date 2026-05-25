AKTUELNO

Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! Menjaju se trase autobusa 16, 23, 25 i 32N: Počinju radovi na Paliluli, evo kako će saobraćati!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici vojvode Micka Krstića na Paliluli doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz. Izmene stupaju na snagu od 26. maja i trajaće sve do 5. jula 2026. godine.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje ulice Vojvode Micka Krstića na delu od zone raskrsnice sa Višnjičkom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Patrisa Lumumbe.

Kako će se kretati autobusi?

Izmene se odnose na linije 16, 23, 25 i 32N, koje će tokom trajanja radova saobraćati sledećim izmenjenim trasama:

Smer ka okretnici „Karaburma 2”: Vozila sa ovih linija kretaće se ulicama Višnjička, Mirijevski bulevar, Salvadora Aljendea i dalje redovnim trasama.

Smer ka gradu: Autobusi će voziti ulicama Marijane Gregoran, Dragoslava Srejovića, (Mije Kovačevića za liniju 25 i 32N), Mije Kovačevića, pa Bulevarom despota Stefana za linije 16 i 23 i dalje redovnom trasom.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju javnog prevoza, vozila će na izmenjenim delovima svojih trasa koristiti sva postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta.

Autor: D.S.

#Beograd

#Palilula

#Sekretarijat za javni prevoz

#Ulica vojvode Micka Krstića

#izmene linija

#linija 16

#linija 23

#linija 25

#linija 32N

#radovi na putu

POVEZANE VESTI

Beograd

IZMENE U JAVNOM SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA: Evo koji deo Beograda je u pitanju i trase kojih linija se menjaju

Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! Ova gradska linija menja svoju trasu, evo kuda će sada da vozi

Beograd

Beograđani, obratite pažnju: Sutra izmene linija javnog prevoza u Ulici Tadeuša Košćuška

Beograd

UVODE SE DVE NOVE AUTOBUSKE LINIJE! Izmene zbog radova u Vojislava Ilića

Beograd

GRADSKI PREVOZ U IZMENJENOM REŽIMU: Ukidaju se dve trolejbuske linije do 3. juna

Beograd

Izmene u saobraćaju zbog manifestacija 'Beogradski dani porodice' Kreću već danas, a menja se OVA trasa - evo kako će saobraćati!