ĐURĐEV: PODRŠKA VUČIĆU ZA POMOĆ GRAĐANIMA I DRŽAVA TREBA DA POMOGNE GRAĐANIMA DA JEFTINIJE ŽIVE U SVIM SEGMENTIMA ŽIVOTA

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev podržao je predsednika Vučića i pozdravio je najavljene mere države koje će omogućiti povoljniju nabavku lekova za penzionere, korisnike socijalne pomoći i druge kategorije građana kojima je podrška najpotrebnija, ali je istakao da postoji prostor da se ova inicijativa proširi na mnoge druge oblasti koje direktno utiču na životni standard građana Srbije.

„Svaka mera koja građanima ostavlja više novca u kućnom budžetu zaslužuje podršku. Lekovi su važan početak, ali država treba da nastavi u istom pravcu i da pronađe mehanizme kako bi naši ljudi jeftinije živeli u svim segmentima svakodnevnog života“, izjavio je Đurđev.

On je naglasio da bi, pored lekova, trebalo raditi na formiranju sistema trajnih popusta i pogodnosti za penzionere, višedetne porodice, osobe sa invaliditetom, borce i socijalno ugrožene građane.

„Postoji prostor da se omoguće dodatni popusti na osnovne životne namirnice kao što su hleb, mleko, ulje, brašno, šećer, meso i proizvodi domaćih poljoprivrednika. Takođe, država može da podstakne trgovinske lance da formiraju posebne programe pogodnosti za penzionere i porodice sa decom“, istakao je Đurđev.

Prema njegovim rečima, posebnu pažnju treba posvetiti proizvodima za ličnu i porodičnu higijenu.

„Pelene za bebe, dečja hrana, sredstva za ličnu higijenu, deterdženti, šamponi, paste za zube i druga sredstva koja svako domaćinstvo mora da kupuje ne smeju biti luksuz. Potrebno je pronaći model da se i na tim proizvodima obezbede dodatni popusti za najosetljivije kategorije stanovništva“, poručio je on.

Đurđev je dodao da država treba da razmotri i dodatne olakšice za plaćanje struje, gasa i komunalnih usluga.

„U vremenu rasta troškova života neophodno je proširiti postojeće subvencije za struju, grejanje i komunalne usluge, posebno za penzionere sa najnižim primanjima i porodice koje odgajaju više dece. To nije trošak već investicija u socijalnu stabilnost Srbije“, naglasio je predsednik Srpske lige.

On je posebno podržao ideju da se više pažnje posveti zdravlju građana kroz besplatne preventivne preglede, veći broj mobilnih ambulanti u selima, povoljnije cene medicinskih pomagala, kao i dostupniju stomatološku zaštitu za penzionere i decu.

„Podrška građanima ne sme biti jednokratna akcija već trajna politika države. Srbija mora biti zemlja u kojoj ljudi osećaju da država brine o njima kada kupuju lekove, hranu, plaćaju račune, školuju decu ili odlaze kod lekara. To je politika koju Srpska liga podržava i za koju će se uvek zalagati“, zaključio je Đurđev.