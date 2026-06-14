Muškarac isplovio iz marine 'Dorćol', pa se IZGUBIO NA DUNAVU: Drama okončana zahvaljujući Rečnoj policiji

Kako saznajemo, danas oko 16 sati Rečna policija u Beogradu je obaveštena da je muškarac isplovio čamcem iz marine “Dorćol” i da se izgubio na Dunavu.
Njegova supruga je pokušala da stupi sa njim u kontakt, ali bez uspeha.
Rečna policija je uspela da stupi u kontakt sa čovekom, koji je izjavio da se izgubio na Velikom ratnom ostrvu.
Patrola Rečne policije je isplovila pronašla, spasila čoveka i dovela do bezbedne lokacije.
Čovek koji je spasen se zahvalio Rečnoj policiji na profesionalnom odnosu i angažovanju.
Autor: Marija Radić