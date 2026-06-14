AKTUELNO

Beograd

Muškarac isplovio iz marine 'Dorćol', pa se IZGUBIO NA DUNAVU: Drama okončana zahvaljujući Rečnoj policiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

Kako saznajemo, danas oko 16 sati Rečna policija u Beogradu je obaveštena da je muškarac isplovio čamcem iz marine “Dorćol” i da se izgubio na Dunavu.

Njegova supruga je pokušala da stupi sa njim u kontakt, ali bez uspeha.

Rečna policija je uspela da stupi u kontakt sa čovekom, koji je izjavio da se izgubio na Velikom ratnom ostrvu. 

Patrola Rečne policije je isplovila pronašla, spasila čoveka i dovela do bezbedne lokacije.

Čovek koji je spasen se zahvalio Rečnoj policiji na profesionalnom odnosu i angažovanju.

pročitajte još

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE NA TISI: Pronađena tela dvojice muškaraca koji su ispali iz čamca kod Sente (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Dorćol

#Marina

#Rečna policija

#Veliko ratno ostrvo

#poziv

#supruga

POVEZANE VESTI

Hronika

Drama na Savi u Beogradu: Rečna policija spasila dete i muškarca nakon prevrtanja čamca

Hronika

Drama na Dunavu: Eksplodirao gliser, povređeno više osoba

Beograd

DETALJI DRAME NA DUNAVU: Muškarac (35) se okliznuo, pa upao u vodu

Hronika

Kobna vožnja u Pančevu! Muškarac zbog brzine izgubio život: Toliko jako udario u drvo da je ispao iz vozila

Hronika

DRAMA NA DUNAVU KOD RITOPEKA: Pecaroš izvukao udicu i gledao u neverici, odmah stigle jake policijske snage!

Hronika

TRAGEDIJA NA RECI: Muškarac se UDAVIO u Dunavu - Ronioci Žandarmerije već treći dan tragaju za telom