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HEROJSKI PODVIG REČNE POLICIJE: Spasli bračni par iz čamca koji je nekontrolisano plutao Dunavom!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Dežurna služba Rečne policije u Beogradu sinoć je oko 20:45 časova primila dojavu da se osoba nalazi u čamcu koji nekontrolisano pluta Dunavom, jer se na plovilu pokvario motor.

Patrola Rečne policije odmah je isplovila uprkos jakom vetru i, preko puta silosa, uočila plovilo na kojem se nalazio bračni par. Ustanovljeno je da je motor na njihovom čamcu u potpunosti otkazao.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije, čamac sa dvoje ljudi je bezbedno privezan uz patrolni čamac i uspešno odvučen do Beogradskog pristana na reci Savi.

Autor: D.S.

#Beograd

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#Hitna Intervencija

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#spasavanje

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