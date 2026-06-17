ZATVARA SE VEZA IZMEĐU DVA BULEVARA NA NOVOM BEOGRADU: Evo gde su radovi i koje linije gradskog prevoza menjaju trasu

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, od sutra, 18. juna, do subote, 20. juna, potpuno će biti zatvoren kolovoz na potezu od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Mihajla Pupina, a zbog izvođenja radova u Ulici dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb, GO Novi Beograd, od 18. do 19. juna doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Ulici dr Žorža Matea, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako se precizira u saopštenju, zbog radova biće zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Bulevaru Mihajla Pupina i na potezu od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Milutina Milankovića, kao i desna kolovozna traka u smeru ka Bulevaru Milutina Milankovića.

Vozila na liniji javnog prevoza 71 će u smeru ka Ledinama saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje redovno. U smeru ka Zelenom vencu vozila na ovoj liniji će saobraćati na trasi: Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca – Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovno.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište "Španskih boraca 1” u Ulici španskih boraca, 145 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Zorana Đinđića.

Radovi u Dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb, GO Novi Beograd, od 18. do 19. juna doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Ulici dr Žorža Matea, od kružnog toka sa Ulicom auto-put za Zagreb do Ulice Marije Bursać i potpunog zauzeća kolovoza u Ulici auto-put za Zagreb, od Ulice auto-put za Zagreb do Dr Žorža Matea (prvi interni deo ove saobraćajnice posle kružnog toka Partizanske avijacije – Auto-put za Zagreb, gledano u smeru ka KBC-u "Bežanijska kosa”).

Kako je najavljeno iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom izvođenja radova doći će do izmena u radu na linijama javnog prevoza 76 i 77, koje će saobraćati na sledeći način:

linija 76 će u smeru ka Bežanijskoj kosi (zbog istovremenih radova u raskrsnici ulica Marka Čelebonovića – Partizanske avijacije – Nikole Dobrovića) saobraćati na trasi: Dr Žorža Matea – kružni tok Partizanske avijacije – Auto-put za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea (uz korišćenje stajališta #1852, „Bežanijska kosa”). U smeru ka Novom Beogradu saobraćaće na trasi: Dr Žorža Matea – desno u Ulicu auto-put za Zagreb (prvi interni deo ove saobraćajnice gledano u smeru ka Tošinom bunaru) – uključenje na Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu i dalje Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do petlje „Zmaj” gde će vozila vršiti promenu smera kretanja i vraćati se Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do prvog redovnog stajališta „Hotel Nacional” – Rajkova – Dr Huga Klajna – Ljubinke Bobić – Gandijeva – Tošin bunar – Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno;

linija 77 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na trasi: Dr Žorža Matea – Auto-put za Zagreb – kružni tok u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea (uz korišćenje stajališta #1852, „Bežanijska kosa”), a potom na redovnoj trasi. U smeru ka gradu saobraćaće na trasi: Dr Žorža Matea – Ulica auto-put za Zagreb (prvi interni deo ove saobraćajnice gledano u smeru ka Tošinom bunaru) – Moto-put M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu i dalje Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do petlje „Zmaj” gde će vozila vršiti promenu smera kretanja i vraćati ka gradu Moto-putem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do Ulice Tošin bunar i Bulevara Zorana Đinđića, a potom na redovnoj trasi.

Autor: Iva Besarabić