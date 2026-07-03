I OVOG VIKENDA U JULU: 'Čistoća' besplatno odnosi kabasti otpad, evo kako da prijavite lokaciju

Tradicionalno, svakog prvog vikenda u mesecu, JKP „Gradska čistoća“ Beograd sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica. Tako će biti i tokom dana vikenda, 4. i 5. jula.

Komunalni radnici „Gradske čistoće“ besplatno sprovode ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika.

Tokom prvog vikenda u julu sugrađani će nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda i stolova, moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe ,,Čistoće” u najbržem roku ukloniti.

Prioritet u odnošenju imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada. Potrebno je da građani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na brojeve telefona pogona JKP ,,Gradska čistoća” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6.00 do 13.30 časova. Takođe, građani se mogu javiti i prijaviti lokaciju i na zvaničnoj Instagram stranici preduzeća @gradska_cistoca_beograd.

Iz JKP "Gradska čistoća" apeluju na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta kabastog otpada naplaćuje.

Autor: D.S.