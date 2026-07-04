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Pripremite zalihe na vreme! Delovi Beograda u utorak bez vode: U više opština umanjen pritisak

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da će u utorak, 7. jula, pojedini delovi Beograda ostati bez vode, dok će u više opština biti smanjen pritisak, zbog zbog radova "Elektromreže Srbije" i prekida u napajanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema.

Od 6.00 do 14.00 časova bez vode će biti potrošači u Rakovici, na Senjaku (Savski venac), kao i u naseljima Železnik, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Umka, delovima Banovog brda ispod Požeške ulice, na Čukaričkoj padini, u Ostružnici, Belim vodama i Rupčinama (Čukarica).

Od 6.00 do 18.00 časova bez vode će ostati potrošači u Barajevu, kao i u Ripnju i Trešnji (Voždovac - Sopot).

Umanjen pritisak i povremeni prekidi u vodosnabdevanju od 6.00 do 14.00 časova očekuju se na višim spratovima zgrada u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, kao i u naseljima Vidikovac i Cerak.

"Beogradski vodovod i kanalizacija" navodi da će za najnužnije potrebe biti obezbeđene auto-cisterne i apeluje na građane da na vreme obezbede dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

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Autor: Marija Radić

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