KRKLJANAC NA GAZELI POSLE SUDARA! Gužva i na Autokomandi u letnjem špicu, na Plavom mostu kolone, a na Brankovom skoro nikog

Prvog radnog dana u sedmici, u beogradskom letnjem špicu, beleže se uobičajene gužve na Autokomandi i Plavom mostu dok je za usporen saobraćaj na Gazeli krivac sudar koji se jutros dogodio.

Na Brankovom mostu nema nikakve gužve. GSP ide po uobičajenom redu vožnje u letnjem periodu.

AMSS: Nešto manji broj vozila na putevima, uslovi za vožnju povoljni

Posle intenzivnog saobraćaja tokom vikenda, danas je na putevima u Srbiji prisutan nešto manji broj vozila, a umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Nema dužih zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju četiri, a na prelazu Batrovci dva sata.

Na drugim prelazima nema zadržavanja.

Autor: Iva Besarabić