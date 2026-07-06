OBRATITE PAŽNJU! NOVA PRAVILA PARKIRANJA U ZEMUNU OD DANAS Nema više zelene zone, evo kako je sada sve regulisano i koje su cene

Od danas važe prošle nedelje najavljena nova pravila parkiranja u Zemunu. Na inicijativu stanara i Gradske opštine Zemun, Sekretarijat za saobraćaj je redefinisao pravila parkiranja u ovom delu Beograda. Postojeća plava zona od danas preći će u zelenu, a biće promenjeno i radno vreme kontrole i naplate parkiranja.

Kontrola i naplata parkiranja će se obavljati svakim radnim danom od 7 do 21 čas, kao i subotom od 7 do 14 časova.

U zelenoj zoni u Zemunu primenjivaće se uobičajena pravila i cene.

Parkiranje je ograničeno na 180 minuta, sa cenom satnog parkiranja od 55 dinara i uz mogućnost uplate dodatnih 60 minuta po posebnoj ceni od 160 dinara, saopštila je Gradska opština Zemun.

Cena povlašćene parking-karte za stanare ostaće 500 dinara, kao i u svim drugim delovima Beograda. Stanarima, koji na dan stupanja na snagu redefinisanog sistema naplate i kontrole parkiranja poseduju važeću povlašćenu kartu za parkiranje (PPK), ista ostaje da važi.

Cena dnevne parking-karte iznosiće 3.000 dinara, uz mogućnost plaćanja u roku od 20 dana sa popustom u iznosu od 50 odsto.



Uvođenje novina u parkiranju ima za cilj povećanje izmenljivosti vozila na parking-mestima, čime se olakšava i ubrzava proces pronalaska slobodnih parking-kapaciteta.

Posetiocima ove zone na raspolaganju su i garaža "Pinki", kao i javni gradski prevoz, koji je besplatan, navedeno je u saopštenju GO Zemun.

Autor: D.B.