DANAS BEZ VODE OVAJ DEO VRAČARA: Spremite dobre zalihe, česme suve od ujutru pa sve do 18 sati

Planirani radovi na beogradskoj opštini Vračar.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 7. jula, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Ulice cara Nikolaja II, od Ulice vojvode Dragomira do Jirečekove ulice.

Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode.

Za sve dodatne informacije mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: D.B.