AKTUELNO

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO VRAČARA: Spremite dobre zalihe, česme suve od ujutru pa sve do 18 sati

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Planirani radovi na beogradskoj opštini Vračar.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 7. jula, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Ulice cara Nikolaja II, od Ulice vojvode Dragomira do Jirečekove ulice.

Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode.

Za sve dodatne informacije mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: D.B.

#18 sati

#Voda

#Vracar

POVEZANE VESTI

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Beograd

DELOVI VRAČARA I ZEMUNA DANAS BEZ VODE: Česme suve od 8 do 18 sati

Društvo

OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE: Česme suve od ujutru pa do 18 sati

Beograd

DANAS BEZ VODE OVI DELOVI ZEMUNA I VOŽDOVCA: Česme suve od ujutru pa do 18 sati, spremite zalihe

Beograd

DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo grada da spremi zalihe jer će česme biti suve od ujutru pa do 18 sati

Beograd

BEZ VODE DANAS OVAJ DEO BEOGRADA: Česme suve od 9 do 14 sati, spremite zalihe