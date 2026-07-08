IZMENE U GSP SAOBRAĆAJU NA BEŽANIJSKOJ KOSI DO 17. JULA: Evo kuda će ići 70, 74, 75, ADA 5, 72 i 72N! A onda se zatvara i cela ulica!

Ulica Nedeljka Gvozdenovića biće zatvorena do 17. jula, na delu od raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića narednih 60 metara prema Ulici surčinskoj.

Tokom izvođenja radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u Ulici Nedeljka Gvozdenovića, na delu od raskrsnice sa Surčinskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi po fazama. Tokom trajanja faze I, Ulica Nedeljka Gvozdenovića biće zatvorena od sutra do 17. jula na delu od raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića narednih 60 metara prema Ulici surčinskoj, a takođe će biti onemogućen izlazak vozila javnog prevoza iz okretnice „Bežanijska kosa”.

Vozila sa linija 70, 74, 75 i ADA 5 će saobraćati do privremenog dolazno-polaznog stajališta „Bežanijska kosa 1” u Ulici Srđana Aleksića, na poziciji ED stuba koji se nalazi oko 50 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice Ulica Srđana Aleksića i Nedeljka Gvozdenovića. U smeru ka gradu, vozila će dalje saobraćati ulicama Srđana Aleksića, Vespučijevom, Magelanovom, Nedeljka Gvozdenovića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 72 će u oba smera saobraćati trasom: Tošin bunar – Vojvođanska – Surčinska i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 72N će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Žorža Matea – Partizanske avijacije – Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Ljubinke Bobić – Gandijeva – Vojvođanska – Surčinska i dalje redovnom trasom.

Od 18. jula do 7. avgusta, tokom trajanja faze Ib, za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Nedeljka Gvozdenovića.

Vozila sa linije 72 će u oba smera saobraćati trasom: Tošin bunar – Vojvođanska – Surčinska i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 72N će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Žorža Matea – Partizanske avijacije – Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Ljubinke Bobić – Gandijeva – Vojvođanska – Surčinska i dalje redovnom trasom.

Autor: A.A.