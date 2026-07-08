CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Već od 9 sati! Na spisku za isključenja i delovi ove 3 opštine

Spisak isključenja struje u Beogradu.
Vračar
09:00 - 11:00 BULEVAR OSLOBOĐENJA: 15-17,21-29, KNEGINJE ZORKE: 2-8,1-1,5-5,
09:00 - 14:00 POŽAREVAČKA: 13-17, TOMAŠA JEŽA: 16,17-19,
Čukarica
08:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BAJČINSKA: 2-12,1-9A, BEOGRADSKA: 392-394,402-416,420-474,419-457, DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43, GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72, MILUNA PETKOVIĆA: 2-18,22,1-9, PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21, PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9, PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13, PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73, PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47, PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13, PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15, SIMIĆEV PUTELJAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A, STEFANA ŠTILJANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B,
Zemun
10:00 - 13:00 CARA DUŠANA: 158A, KOVAČA J.PETROVIĆA : 2-18,1-7, PREGREVICA : 60-60B,80-80B,94-120,124-136,77-95A,99-121V/2,125-131,135-137,153-155B, UŽIČKA: 12-14, Naselje ZEMUN: DESNA OBALA DUNAVA: 2,6-24,5-23,
09:00 - 15:00 ĆUKOVAČKI RUB: 4-10, VASILIJA VASILIJEVIĆA : 10-16,
08:30 - 13:00 BEŽANIJSKA: 6-12,5-9,
Lazarevac
11:00 - 12:30 Lajkovac, deo ulice Despota Stefana (od bazena prema stadionu)
08:00 - 14:00 Naselje Šušnjar, ulica Marka Tajčevića (zaseok prema Bojićima)
12:45 - 14:00 Jabučje, zaseok prema Petrovićima
Autor: A.A.