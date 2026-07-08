SPAŠENA BEBA U BEOGRADU! Hitna pomoć izašla na lice mesta i odmah reagovala: 'Jedan mali sugrađanin je dobio svoju prvu životnu bitku'

Noćas smo imali lepe vesti u Beograda, nije bilo teških trauma, dogodila se samo jedna saobraćajna nezgoda sa lakšim povredama, dok je život jedne bebe uspešno spašen.

Obično broj poziva u toku noći bude otprilike oko 120, 130 poziva, međutim lekari Hitne pomoći u toku protekle noći intervenisali su 90 puta. Dakle, kako kažu iz Zavoda za urgentnu medicinu, prilično mirna noć za njih, ali i uspešna.

Beba je dobila svoju prvu životnu bitku

- Ono čime bih želela da ulepšam dan svima, to je veliki uspeh naše pedijatrijske ekipe, na čelu sa doktorkom Andreom Kecman, koja je jednoj jednogodišnjoj bebi pomogla da preživi. To je bio težak neurogeni edem i beba je zbrinuta na terenu, dobila je terapiju i prevezana je do bolnice. Jedan mali sugrađanin je dobio svoju prvu životnu bitku - otkrila je dr Danijela Jevtić za Javni servis.

Mirna noć u Beogradu

Podsetimo, u toku noći dogodio se jedan udes u kojem je jedna osoba lakše povređena, a kako ističe dr Jevtić ta osoba nije ni želela da ode do bolnice, za čim suštinski ni je ni bilo potrebe.

Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni na području Beograda su obavile 91 intervenciju, a od njih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Autor: D.B.