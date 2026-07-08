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ZATRESLA SE REPUBLIKA SRPSKA: Zemljotres solidne jačine probudio građane Ribnika

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Rano jutros registrovan je zemljotres u blizini Ribnika, a nadležni navode da potresi ovog intenziteta ne možu izazvati štetu na objektima.

Rano jutros zabeležen je zemljotres na području kod Ribnika, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Potres je registrovan u 5.57 časova, a njegova magnituda iznosila je tri stepena po Rihterovoj skali. Procenjeni intenzitet u epicentralnoj zoni bio je četiri stepena Merkalijeve skale.

Epicentar zemljotresa nalazio se oko 10 kilometara jugozapadno od Ribnika.

Prema procenama stručnjaka, zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štetu na objektima, ali ga stanovništvo u epicentralnoj zoni može osetiti, zbog čega nije isključeno da je jutrošnje podrhtavanje tla probudilo pojedine građane.

Autor: D.B.

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