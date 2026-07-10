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DANAS BEZ STRUJE DELOVI PET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Elektrodistribucija najavila planska isključenja, najviše radova na Paliluli i u Surčinu

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini delovi pet beogradskih opština danas će privremeno ostati bez električne energije. Prema najavi Elektrodistribucije Beograd, najviše isključenja planirano je na teritoriji Palilule i Surčina.

Spisak isključenja struje:

Palilula

09:00 - 14:00 PANČEVAČKI PUT: 70-78,200, Naselje BG-KRNjAČA: DUNAVSKIH ALASA: 5-77,83-93,97-103, GRADAŠNIČKA: BB,40-78,82-98,102-122, PANČEVAČKI PUT: 66-68A,80A-90,94-116A,120-132,87,103-105,121-127A,131-137, Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 2,6-8,12E,16-18D,22,28B-30B,1-1A,5,33,89-95B,99-101, PANČEVAČKI PUT: 136-176,180F-182N,200-200B, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 22,52B,47B,

Zemun

10:00 - 13:00 MARIJE BURSAĆ: 24, MOZEROVA : 10-46D,50-52A,64-70,76,11-27,31-31a, VINARSKA : 2-18V/2,1-23, ŽIVKA PETROVIĆA : 60-70,55-55C,59,

08:30 - 13:00 DOSITEJEVA: 8-16, LAGUMSKA: 8-16,7-15,

Obrenovac

09:00 - 14:00 Naselje Grabovac: BAŠTOVANSKA: 34-38,42-52,56,21-29,33-41, DONjI KRAJ: 539,

Surčin

08:30 - 15:00 Naselje SURČIN: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-14,24,28-30,34,40-48,62-84,1-7,13,21-31C,35,39-41, KOSOVSKA: 42-44,48-60,64-76V,80A-98,102,106-116,120-134,39-53,57-73,79,83-85,91-121, MARKA RABA : 16-56,11-39,43-53, NIKOLE ZRINjSKOG: 2-6,10-18,22,30,1-15,21-23, OBREŠKA : 6-32,1-43, PREGREVICA 2: 3-9, SELjAČKE BUNE: 10-12,18-20,1,15,21-23, VOJVOĐANSKA: 288-320,263-297,

Lazarevac

09:00 - 13:30 Šopić: Krivajska ( od stovarišta Laketa do Staklenika).

08:00 - 14:00 Stepojevac: ulica Cerska.

Autor: A.A.

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