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OD DANAS NA SNAZI POSEBAN REŽIM SAOBRAĆAJA U OBRENOVCU: Zatvorene ključne ulice, evo kuda će voziti GSP

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Zbog održavanja tradicionalnog Petrovdanskog vašara, od danas do nedelje na snazi je izmenjen režim saobraćaja u Obrenovcu. Pojedine centralne ulice biće zatvorene, dok će autobusi gradskog prevoza saobraćati izmenjenim trasama, pa se vozačima savetuje da koriste alternativne pravce.

Zbog održavanja tradicionalne manifestacije Petrovdanski vašar, u Obrenovcu će od danas, 10. jula, od 9 časova, do nedelje, 12. jula, biti izmenjen režim saobraćaja.

Kako je saopšteno iz Gradske opštine Obrenovac, pojedine glavne gradske saobraćajnice biće zatvorene za saobraćaj, dok će linije gradskog prevoza tokom trajanja manifestacije saobraćati izmenjenim trasama.

Za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice:

Ulica Miloša Obrenovića, na delu od Ulice kneza Mihaila do Ulice kralja Petra I

Ulica Save Popovića Gembaša, na delu od Ulice Miloša Obrenovića do Ulice vojvode Mišića

deo Ulice majora Tepavca

Ulica vašarište, na delu od Tamnavske do Ulice Miloša Obrenovića

Tokom noći u nedelju, 12. jula, saobraćaj će biti postepeno vraćan u redovan režim. Nakon završetka manifestacije, dežurne ekipe Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" sprovešće čišćenje gradskih ulica, nakon čega se očekuje potpuna normalizacija saobraćaja.

Izmenjene trase linija GSP-a

Tokom traјanja manifestaciјe Petrovdanski vašar, liniјe gradskog prevoza kretaće se izmenjenim trasama. Vozila sa liniјa 901, 911, 911A, 912A1, umesto Ulicom Miloša Obrenovića, saobraćaće sledećom trasom: Belopoljska – Tamnavska – Zabranski put – Kralja Aleksandra I i dalje redovnim trasama. U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu. Vozila sa liniјa 860Z, 912 i 912A će u smeru ka Nemanjinoј ulici, umesto ulicama Miloša Obrenovića i Kralja Petra I, saobraćati ulicama Ljube Nenadovića, Kralja Aleksandra I i dalje redovnim trasama. U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu.

Nadležni apeluju na vozače da tokom trajanja vašara koriste alternativne pravce i obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Autor: A.A.

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