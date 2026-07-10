VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STANOVNIKE VRAČARA: Danas višesatno isključenje vode, evo koje ulice su na spisku

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u ulicama Tomaša Ježa i Požarevačkoj danas će biti bez vode od 8 do 18 časova. Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije apelovali su na građane da na vreme obezbede neophodne zalihe, dok će za najosnovnije potrebe biti postavljene auto-cisterne.

Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Vračar, u periodu od 8.00 do 18.00 satibez vode ostati potrošači u ulicama Tomaša Ježa i Požarevačka, u delu od Radoslava Grujića do Ljubostinjske.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

Autor: A.A.