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PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE: Objavljen spisak adresa za danas – Evo koji delovi Voždovca, Novog Beograda i Zemuna ostaju bez električne energije

Izvor: Pink.rs, Foto: freepik.com ||

Zbog neophodnih radova na distributivnoj mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je privremena isključenja struje u pojedinim delovima prestonice. Kako bi se osigurala stabilnost sistema, radovi će biti izvođeni na teritoriji tri beogradske opštine.

Prema najavama nadležnih, do prekida u snabdevanju električnom energijom tokom dana dolazi u ograničenom broju ulica na sledećim lokacijama:

- Voždovac

- Novi Beograd

- Zemun

Precizan raspored isključenja po ulicama, kao i tačno vreme kada će struja biti isključena i ponovo puštena, građani mogu proveriti na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.

Savetuje se potrošačima da na vreme provere status svoje adrese kako bi planirali svoje obaveze, s obzirom na to da su radovi planirani radi unapređenja kvaliteta distribucije električne energije.

Autor: D.S.

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