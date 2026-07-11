SAOBRAĆAJNA POLICIJA U AKCIJI: Za tri sata otkrivena 44 prekršaja vozača dvotočkaša, neki ugrožavali pešake na trotoaru (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Uprave saobraćajne policije PU za grad Beograd sproveli su tročasovnu preventivno-represivnu akciju usmerenu na kontrolu vozača dvotočkaša, tokom koje su otkrivena i sankcionisana 44 prekršaja.

Tokom kontrole, saobraćajni policajci zaustavili su osam vozača motocikala koji su se kretali trotoarom i na taj način direktno ugrozili bezbednost pešaka.

Vozači su sankcionisani zbog različitih prekršaja, među kojima su vožnja bez odgovarajuće kategorije, upravljanje pod dejstvom alkohola, nepropisno korišćenje mobilnog telefona, kao i nenošenje zaštitne kacige.

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Utvrđen je i slučaj u kojem je vozač dvotočkaša prevozio dete mlađe od 12 godina kao putnika.

Iz saobraćajne policije podsećaju da su posledice neodgovorne vožnje često tragične. U ovoj godini, u saobraćajnim nezgodama na teritoriji Beograda poginula su tri vozača motocikla i jedan vozač mopeda.

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Od početka godine, pripadnici saobraćajne policije PU za grad Beograd otkrili su i sankcionisali oko 700 prekršaja koje su počinili vozači motocikala, mopeda, tricikala, kvadova i trotineta.

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Među najčešćim prekršajima su upravljanje bez odgovarajuće vozačke kategorije, nenošenje kacige, istek registracione tablice, kao i prekrivene registarske oznake.

Autor: A.A.