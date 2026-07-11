EKSPONATI IZ AFRIKE U PRIRODNOJ VELIČINI, ALI I LOVAČKA BERZA PRVI PUT NA LORISTU U NOVOM SADU: Direktor Slobodan Cvetković najavio novine

Međunarodni sajam lova, ribolova i ekologije Lorist, koji će se održati od 30. septembra do 3. oktobra, ove godine donosi brojne novine i atraktivne sadržaje.

Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković najavio je niz manifestacija koje očekuju posetioce u drugoj polovini godine, ističući Lorist kao jedan od najvažnijih događaja.

Od kampa do egzotičnih životinja

Za ovogodišnji Lorist pripremljeno je nekoliko iznenađenja. Kako je najavio Cvetković, sajam će obuhvatiti teme kampovanja i nautike, a posebna pažnja biće posvećena prezentaciji prirodnih potencijala Novog Sada, s obzirom na to da je grad uvršten među vlažna područja sa specifičnom florom i faunom.

"Imaćemo izložbu trofeja, po prvi put ćemo imati eksponate iz Afrike, da najmlađi posetioci vide u prirodnoj veličini slona i žirafu. Dogovaramo se da imamo i dinosauruse. Dakle, biće i atraktivno i edukativno", rekao je Cvetković.

Fokus na poslovnu saradnju

Pored edukativnog dela, sajam će ove godine staviti akcenat i na poslovni segment kroz organizaciju prve lovačke berze.

"Prvi put ove godine pravimo lovačku berzu, da se ponude kvote za vreme sajma i ostvare popusti. Cilj nam je da pospešimo biznis. Pozvali smo izlagače iz Slovenije, Mađarske i Makedonije. Biće prisutni ljudi koji se bave tim poslom u Španiji i Africi", naveo je Cvetković.

Podsetio je i da se Sajam turizma, koji se izdvojio iz Lorista, u međuvremenu razvio u zaseban i veoma ozbiljan događaj na Novosadskom sajmu.

Autor: D.S.