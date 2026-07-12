KRVAVA NOĆ U BEOGRADU: Tri osobe teško povređene u napadima nožem, lekarske ekipe imale pune ruke posla!

Tri osobe teško su ranjene prošle noći u Beogradu tokom tri odvojena napada nožem.

Prvi napad dogodio se na Slanačkom putu kod broja 74, gde je teško povređen muškarac starosti 34 godine. On je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.

Druga dva napada zabeležena su kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici. U tim incidentima teško su povređeni dvadesetogodišnja devojka i dvadesetdvogodišnji mladić. Obe osobe su sa teškim povredama takođe prevezene u Urgentni centar.

Osim ovih napada, tokom protekle noći dogodile su se i tri saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe zadobile lakše povrede, koje su sanirane na licu mesta.

Dežurne ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 95 intervencija, od čega 22 na javnim mestima. Najveći broj poziva uputili su hronični kardiovaskularni bolesnici, a zabeležen je i povećan broj intervencija kod psihijatrijskih pacijenata i astmatičara. Takođe, nekoliko osoba u alkoholisanom stanju prevezeno je na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Autor: D.S.