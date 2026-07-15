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Bez struje danas ovi delovi Beograda: Na spisku za radove tri opštine

Izvor: Krstarica, Foto: Pixabay.com ||

Planirani radovi na Zvezdari, u Zemunu i Obrenovcu.

Spisak isključenja struje u Beogradu

Zvezdara

08:30 - 14:00 VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2-16,1-3,13-17, Naselje M.MOKRI LUG: ŽIKINA: 16-24B,11Đ-23,

Zemun

10:00 - 14:00 BRANKA PEŠIĆA : 2-4,1-3, CARA DUŠANA: 46,76-94,120-134,121, DESPOTA ĐURĐA: 2-20,1-31, DUNAVSKA: 2-16,1A-23A, KLAONIČKA: 2-16V/1, NADE DIMIĆ: bb,4-6,1C-1D,5-7, PREGREVICA : 2-78,82-94a,98-106,1-53V/2,57-87, SIBINjANIN JANKA: 26-40,44A-44A, SLAVONSKA: 2-14,1-7B,

Obrenovac

09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 0,12,1-1BB, LjUBE NENADOVIĆA: 2-24,1B-3B,15,21,31, MILOŠA OBRENOVIĆA: 1-1,

Autor: D.B.

#Beograd

#Struja

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