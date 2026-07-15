Putnici izlaze za 20 minuta, ali kamioni stoje satima: Šta čeka vozače na granici danas

Putnička vozila na graničnom prelazu Preševo jutros čekaju oko 20 minuta da izađu iz zemlje, prema podacima Uprave granične policije.
Teretna vozila suočavaju se sa značajnim zadržavanjima: na prelazu Šid čekaju čak pet sati, dok na Kelebiji i Batrovcima čekanje traje četiri sata. Na Horgošu, vozači kamiona čekaju oko dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima, situacija je povoljnija jer nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštava da nema zastoja ni na naplatnim stanicama na autoputevima.
Autor: D.B.