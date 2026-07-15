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Putnici izlaze za 20 minuta, ali kamioni stoje satima: Šta čeka vozače na granici danas

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Putnička vozila na graničnom prelazu Preševo jutros čekaju oko 20 minuta da izađu iz zemlje, prema podacima Uprave granične policije.

Teretna vozila suočavaju se sa značajnim zadržavanjima: na prelazu Šid čekaju čak pet sati, dok na Kelebiji i Batrovcima čekanje traje četiri sata. Na Horgošu, vozači kamiona čekaju oko dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima, situacija je povoljnija jer nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštava da nema zastoja ni na naplatnim stanicama na autoputevima.

Autor: D.B.

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