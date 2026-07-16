ZEMUN DANAS ČAK 13 SATI BEZ VODE! Oglasili se iz Vodovoda i saopštili spisak adresa koje će biti pogođene isključenjima, upućen apel građanima

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" objavio je spisak ulica u Zemunu koje će biti bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži.
Zbog radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi Zemuna danas će ostati bez vode.
Kako je saopštilo JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", do prekida u snabdevanju doći će zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na teritoriji opštine Zemun.
Vode danas neće biti od 9 do 22 časa, a isključenje će obuhvatiti sledeće ulice:
Jovana Brankovića – parna strana od broja 66 i neparna strana od broja 57 do kraja ulice
Save Grkinića
Vojvode Novaka – od 6. do 13. dela
Branislava Barišića doktora
Zabran nova – od 4. do 11. dela
Novosadska – od okretnice do kraja ulice
Katice Opačić
Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne.
Autor: A.A.