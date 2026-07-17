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IZMENE U GSP SAOBRAĆAJU U BORČI 3: Evo kuda će sve do 20. avgusta ići autobusi 85, 95, 95N i 101N i 96

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Beoinfo ||

Radovi podrazumevaju zatvaranje polaznog odnosno dolaznog stajališta za linije 95 i 96, kao i polaznog odnosno dolaznog stajališta za liniju 85 u okviru okretnice.

Tokom radova na održavanju autobuske okretnice „Borča 3”, od 17. jula do 20. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje polaznog odnosno dolaznog stajališta za linije 95 i 96, kao i polaznog odnosno dolaznog stajališta za liniju 85 u okviru okretnice, usled čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– vozila sa linija 85, 95, 95N i 101N će u smeru ka okretnici „Borča 3” saobraćati Ulicom Bele Bartoka i Prelivačkom do privremenog dolaznog stajališta „Borča 3” (#4179) u Prelivačkoj ulici, ispred objekta sa kućnim brojem 118B. Vozila sa ovih linija će u smeru ka Zrenjaninskom putu kao polazno stajalište koristiti postojeće stajalište „Borča 3” (#2804), koje u redovnom režimu koriste vozila sa linije 105L, a odakle će dalje, u smeru ka Trgu republike, saobraćati na svojim redovnim trasama;

– vozila sa linije 96 će u smeru ka okretnici „Borča 3” saobraćati ulicama Bratstva i jedinstva, Valjevskog odreda i Ratnih vojnih invalida do stajališta „Borča 3” (#2804), koje u redovnom režimu koriste vozila sa linije 105L, a odakle će dalje, u smeru ka Trgu republike, saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Autor: A.A.

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