RADOVI POČINJU DANAS I TRAJAĆE DO KRAJA SEPTEMBRA: Menja se režim saobraćaja u tri beogradske opštine

Zbog radova od danas se menja režim saobraćaja u pojedinim ulicama na Čukarici, Novom Beogradu i u Zemunu, a pojedine izmene biće na snazi do 26. septembra.

Vozače u Beogradu od danas očekuju nove izmene u saobraćaju zbog radova koji će se izvoditi na Čukarici, Novom Beogradu i u Zemunu, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

Na Čukarici će zbog izgradnje fekalne kanalizacije biti obustavljen saobraćaj u Lješkoj ulici, dok će u Kirovljevoj ulici, kod raskrsnice sa Lješkom, važiti izmenjen režim saobraćaja. Ova faza radova trajaće do 22. jula, dok će od 23. jula do 11. avgusta saobraćaj u Lješkoj ulici i dalje biti obustavljen zbog nastavka radova.

Na Novom Beogradu izmene će važiti zbog radova koje izvodi JKP "Beogradske elektrane" na otklanjanju okolnosti koje ugrožavaju bezbednost i zdravlje ljudi, objekata i saobraćaja. Radovi obuhvataju deo Bulevara Mihajla Pupina, uz tržni centar „Stari Merkator“, od Ulice Aleksinačkih rudara prema Maršala Tolbuhina, pa do Palmira Toljatija broj 7. Tokom izvođenja radova biće zauzeti i raskopani delovi trotoara i zelene površine, kao i krajnja desna saobraćajna traka. Ovi radovi trajaće od 18. jula do 1. septembra.

Izmene očekuju i vozače u Zemunu, gde će zbog betoniranja i snabdevanja gradilišta biti zauzeta desna saobraćajna traka u Ulici Cara Dušana, kod broja 168, u smeru ka Užičkoj ulici. Ovaj režim biće na snazi od 18. jula do 26. septembra, i to subotom od 12 do 17 časova.