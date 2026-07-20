Kupači nisu ni svesni kakvo se blago krije na dnu Ade Ciganlije: Roniocima je ovo pravo otkriće, a kažu da put do tamo nije jednostavan

Beograđanima je Savsko jezero omiljeni spas u toplim letnjim danima, ali neki posetioci godinama dolaze bez da znaju šta se krije u mrklom mraku ove vode.

U mrklom mraku par metara ispod površine Savskog jezera se krije čitav jedan svet, omiljena destinacija domaćih ronilaca. Ovi hrabri momci i devojke se ne boje raznog živog sveta koji okupira ove vode. Recimo, meduza, somova od dva metra, patuljastih somića i tolstolobika. U svojim turama im je ova tajanstvena figura devojke mesto omiljeno za istraživanje.

Ronilac Janez Kranjc je jednom prilikom i naveo da odavno nisu videli soma većeg od 1,7 metara. Kako kaže, davno, ranijih godina, viđali i veće, ali misli da su oni uginuli i da trenutno nema onih dužih od dva metra. Nas ipak zanima nešto što nije nastalo prirodnim putem, a ne postoje informacije koje govore na koji način je dospelo u Adu Ciganliju.

U mrklom mraku umetničko delo

Kada se spustite više metara ispod površine jezera ćete zateći mrak, ali ako ste došli pripremljeni ugledaćete rekreirano umetničko delo Sandra Botičelija, umetnika iz 15. veka. Reč je o slici "Rođenje Venere" dobro poznatoj širom sveta.

Sada znamo da se svašta krije u ovoj mutnoj vodi, ali među najzanimljivijim podvodnim lokacijama je“Gospa”, odnosno Vila sa Ade, skulptura koja je postala omiljena destinacija beogradskih ronilaca.

"U mraku jezera, obasjana samo svetlom ronilačkih lampi, izgleda gotovo nestvarno. Mnogi ni ne slute da se ispod mirne površine Ade nalazi čitav podvodni poligon sa skulpturama, putokazima i mestima za istraživanje", navodi se u objavi hypetv.rs

Jedan od redovnih ronilaca na ovoj relaciji podelio je privatna zapažanja iz iskustva odlaska do lepe statue i kaže da postoji čudan momenat na putu do tamo i da nije za svakoga.

"Zove se Venera i redovno je obilazimo na zaronima više puta nedeljno. Zanimljivo je da je na putu do nje često dosta lošija vidljivost i hladnija voda nego u drugim delovima jezera, ali ko prodje kroz nepovoljne uslove ima u čemu da uživa", kaže ronilac.

Autor: A.A.