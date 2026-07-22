Kiša usporila SAOBRAĆAJ u prestonici: Evo gde se stvaraju gužve, AMSS savetuje oprez

Kišno jutro osvanulo je u Beogradu, a sa njim je došla i sredina radne nedelje. Ipak, uprkos padavinama, na prestoničkim ulicama ovog jutra nema većih gužvi. Period godišnjih odmora očigledno je smanjio broj vozila na ulicama, pa je saobraćaj znatno rasterećeniji nego što je to uobičajeno za jutarnji špic.

Zbog vlažnih kolovoza, Auto-moto savez Srbije upozorio je vozače da voze oprezno, drže bezbedno odstojanje i brzinu prilagode uslovima na putu. Kiša dodatno povećava rizik od proklizavanja i produžava zaustavni put, zbog čega je potreban dodatni oprez.

Na najopterećenijim saobraćajnicama situacija je povoljnija nego što bi se očekivalo za sredinu radne nedelje. Na Gazeli nema zastoja, saobraćaj jeste pojačan, ali daleko od uobičajenih jutarnjih kolona.

Bez većih zadržavanja prolazi se i preko Autokomande, dok je na Brankovom mostu gužva u pravcu ka Novom Beogradu, kao i većina ulica u centru grada.

Nešto veće gužve zabeležene su na početku Bulevara Mihajla Pupina, na raskrsnici i u kružnom toku kod TC Ušće u smeru ka Novom Beogradu, dok je pravac ka centru grada znatno rasterećeniji.

Na momente je otežan saobraćaj i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu, gde se kolone formiraju na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta. Bulevar despota Stefana za sada je prohodan.

Autor: Iva Besarabić