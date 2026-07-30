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DEO BEOGRADA BEZ VODE 13 SATI! Oglasili se iz Vodovoda, građanima upućen važan apel zbog planiranih radova

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" privremeno obustavlja vodosnabdevanje u više ulica u Batajnici, a za građane su obezbeđene auto-cisterne.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, danas će doći do privremenog prekida u snabdevanju vodom u delu naselja Batajnica.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", bez vode će od 9 do 22 časa ostati potrošači u sledećim ulicama: Široki put od Vere Miščević do kraja ulice, Save Grkinića, Vojvođanskih brigada od Širokog puta do Stanka Tišme, Vere Miščević, Briletovoj, Karlovčićkoj, Novaka Atanackovića i Stanka Tišme od Bosanske Krajine do Vojvođanskih brigada.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne, navode iz ovog javnog komunalnog preduzeća.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluje na potrošače da pripreme dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja radova.

Autor: D.B.

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