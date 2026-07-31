ZVEZDARA 12 SATI BEZ VODE! Objavljen spisak ulica koje će biti pogođene isključenjima, iz Vodovoda uputili apel građanima

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je privremeni prekid vodosnabdevanja u delu Zvezdare od 8 do 20 časova zbog puštanja novopoloženog cevovoda u rad.

Stanovnici dela opštine Zvezdara danas će morati da se pripreme za privremeni prekid u snabdevanju vodom zbog radova na vodovodnoj mreži.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, bez vode će od 8 do 20 časova ostati potrošači u više ulica na Zvezdari.

Prekid u vodosnabdevanju odnosi se na deo Ulice Dimitrija Tucovića od Batutove do Čingrijine, Čingrijinu ulicu, kao i delove Preševske i Milana Rakića između Batutove i Čingrijine. Bez vode će biti i stanovnici Brsjačke, Bukureške, Geršićeve, Cara Jovana Crnog, Hektorovićeve, Spase Garde, Divčibarske i Aradske ulice.

Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" navode da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene auto-cisterne. Potrošačima se savetuje da unapred pripreme dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja radova.

Autor: D.B.