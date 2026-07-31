Toplotni talas pogodio Beograd: Stariji najviše zvali pomoć, ali ni mladi nisu pošteđeni

Toplotni talas nije poštedeo ni najstarije građane - ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale čak 133 puta, najčešće zbog starijih pacijenata u osamdesetim i devedesetim godinama.

Međutim, noć nije protekla mirno ni za mlađe. U Belom potoku, motociklista star 37 godina teško je povređen u nesreći koja se dogodila kod policijske stanice oko 20.38. Brzo je prevezen u Urgentni centar.

Osim ove ozbiljne nesreće, još tri saobraćajna incidenta desila su se tokom noći, ali su u njima tri osobe zadobile samo lakše povrede.

Autor: D.B.