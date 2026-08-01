VELIKE IZMENE U SAOBRAĆAJU STUPILE NA SNAGU! Mnogo autobusa GSP-a menja trase zbog velikih radova širom Beograda, neke linije privremeno ukinute

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će pojedine autobuske linije od danas saobraćati izmenjenim trasama zbog radova na više lokacija.

Zbog radova na održavanju saobraćajnica i vodovodne mreže, od danas dolazi do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza na Voždovcu i u Umčarima, dok će izmene na Novom Beogradu biti uvedene u nedelju, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Na Voždovcu će zbog radova u Ulici Miška Jovanovića, koji će trajati do 8. avgusta, biti zatvorena deonica od zone raskrsnice sa Ulicom Peke Pavlovića do zone raskrsnice sa Husovom ulicom. Zbog toga će linije 26 i 26N u oba smera saobraćati trasom Kruševačka – Miška Jovanovića – Husova – Ljubićka – Kumodraška – Darvinova – Zaplanjska i dalje redovnim trasama, dok će autobusi na liniji 30 koristiti trasu Ustanička – Miška Jovanovića – Husova – Ljubićka – Kumodraška – Darvinova – Zaplanjska – Medakovićeva i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trase koristiti postojeća i privremeno uspostavljena autobuska stajališta "Centralno groblje 1" (#3537 – smer ka Ulici braće Jerković) u Darvinovoj ulici, ispred kućnog broja 2, kao i "Centralno groblje 1" (#3538 – smer ka Zaplanjskoj ulici), koje se nalazi preko puta kućnog broja 2.

Zbog radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš–Mladenovac, na ukrštanju državnih puteva IIB reda broj 350 i 351 u Umčarima, od sutra do 6. avgusta takođe će biti izmenjen režim rada javnog prevoza. Biće zatvorena Beogradska ulica, na delu od raskrsnice sa Ulicom Prvog maja do zone raskrsnice sa Trgom republike, zbog čega će biti onemogućena veza između Umčara, Dražnja i Živkovca sa Pudarcima i drugim delovima opštine Grocka. Saobraćaj na relaciji Umčari–Dražanj biće omogućen uz naizmenično propuštanje vozila regulisano privremenom signalizacijom.

Tokom radova, linije javnog prevoza u Umčarima saobraćaće na sledeći način:

Linija 350: Živkovac–Umčari–Dražanj

Linija 351: Šumice–Grocka–Umčari–Dražanj preko petlje Vodanj

Linija 354A: Šumice–Vrčin–Zaklopača–Pudarci (Ilinski kraj)

Linija 355: Šumice–Grocka–Kamendol–Pudarci (Ilinski kraj)

Linija 355A se gasi, a polasci se prebacuju na liniju 355

Linija 355B: Šumice–Grocka–Brestovik–Kamendol–Pudarci (Ilinski kraj)

Linija 355L: Grocka–Kamendol–Pudarci (Ilinski kraj)

Linija 361: Šumice–Grocka–Pudarci (Ilinski kraj)

Linija 361B se gasi, a polasci se prebacuju na liniju 361

Linija 361L se gasi, a polasci se prebacuju na liniju 355L

Linija 362 se gasi

Linija 363 se gasi, a polasci se prebacuju na liniju 355B

Linija 363L se gasi, a polasci se prebacuju na liniju 355L

Linija 365: Grocka–Zaklopača–Mladenovac

Linija 366: Šumice–Umčari (auto-putem)

Linija 366A se gasi, a polasci se prebacuju na liniju 366

Istovremeno će biti povećan broj polazaka na linijama 352 i 353.

Na Novom Beogradu će od 2. do 16. avgusta biti promenjen režim rada linije 82 zbog radova u Ulici Jurija Gagarina, na delu od oko 200 metara ispred raskrsnice sa Gandijevom ulicom do same raskrsnice. Zbog zauzeća krajnje leve saobraćajne trake u smeru ka gradu biće onemogućeno levo skretanje iz Jurija Gagarina u Gandijevu ulicu.

Autobusi na liniji 82 u smeru ka Zemunu zato će saobraćati izmenjenom trasom: Nehruova – Evropska – Gandijeva i dalje redovnom trasom.

Autor: A.A.