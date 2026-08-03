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BEZ VEĆIH INCIDENATA: Relativno mirna noć u Beogradu za ekipe Hitne pomoći

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Beograd je sinoć prošao bez većih incidenata, prema informacijama iz službe Hitne pomoći. Iako su se dogodile dve saobraćajne nezgode, srećom, nije bilo ozbiljno povređenih.

Ekipe Hitne pomoći bile su na terenu čak 101 put, od čega su 17 intervencija obavile na javnim mestima. Najčešće su se javljali pacijenti sa problemima niskog pritiska i malaksalošću, dok su hronični kardiovaskularni i respiratorni bolesnici, uključujući astmatičare, takođe tražili pomoć.

Osobe u alkoholisanom stanju morale su biti prevezene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA, što je dodatno angažovalo ekipe.

Autor: D.B.

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