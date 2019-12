PRODAJETE FORE IZ VRTIĆA! Izrevoltirana Zorica Marković osula žestoku paljbu po Milanu Petkoviću i III-2! (VIDEO)

Ponovo ustala jer nije mogla da ćuti.

Proslavljena rukometašica Ceca Kitić napustila je sinoć "Zadrugu 3" i postavila Milana Petkovića za ovonedeljnog vođu, a on je odmah izazvao pometnju raspodelom budžeta i odlaskom u kupovinu. Pre početka emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", povela se velika polemika o današnjoj situaciji. Zadrugari su se preračunali, pa su shvatili da je nedostajao neki novac, a Edis Edo Fetić je priznao da je to uradio on i grupa zadrugara.

Mi smo uzeli između 3500 i 4000 hiljade - priznao je Edo, navodeći Marka Đedovića, Jelenu Pešić i Milicu Kemez, a nakon toga je ustao Lazar Čolić Zola:

Milan mi je rekao da mu je neka osoba prišla i rekla da mu ne odgovara da se zamera zadrugarima. Budi iskren, reci šta si mi rekao - rekao je Zola.

I meni je rekao u pabu da su mu neki rijaliti igrači rekli da treba da bude pevač - dodala je Miljana Kulić.

Rekao mi je i da su ga utripovali da će ga neko, npr. od Saškinih fanova gađati jajima na nastupu, ako se zameri njoj - dodao je Čolić.

Ovako, Đedović mi je rekao da se ne svađam ljudima, da ću možda da se zamerim sa nekim ko ima puno fanova. Vlada mi je rekao da sam dobar momak i da mi ne priliči da stvaram lošu sliku o sebi - krenuo je Petković.

On je meni rekao da su mu Janjuš i Tomović rekli da ne radi to, da će da ih posluša. Ja sam mu rekla da je po drugi put ovde i da je dobio šansu. Šta su ti rekli oni? - upitala ga je Miljana, a onda je ustala Zorica Marković:

Manite me te zaj*bancije, pevači, nepevači. Vrlo dobro znam šta je radio prošle godine, sa kim se svađao. 10 ljudi je molilo Cecu Kitić da ga postavi za vođu, a i on je pitao. Dizan je nekoliko puta, to je razlog. Ja III-2 volim, ali... Kako ja da živim sa 1.800 dinara? Nova sam ovde. Nemojte da se folirate i da prodajete fore iz vrtića. 4 meseca vam gledam. Mnogo si se zaj*bao. Dogovor je bio da se postaviš za vođu, da bi te ostavili ovde, da bi im bio potrčko, da im sviraš gitaru... - ispričala je Zorica.

Ja sam rekao da on bude vođa, ona je htela mene - priznao je Tomović.

Šta si meni dao? III-2, svaka čast... Dogovorili ste se da bude ovaj dečko vođa i da podeli isto, jer to vama odgovara - zaključila je Zorica.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

