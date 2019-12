PRIGRLIO JE UZ SEBE! Dragana i Edo SVE PRISNIJI! Fetić STAVIO RUKU NA STRUK Mitrove, pa uradio OVO! (VIDEO)

Više se ne kriju.

Dragana Mitar je otvoreno pokazala svoje emocije prema Edisu Fetiću i distancirala se od Vladimira Tomovića. Dragana je istakla da Eda vidi kao svog životnog saputnika, dok Crnogorca ne može da zamisli kraj sebe na duže staze.

Mitrova svakodnevno provodi vreme sa Fetićem, a on na sve načine pokušava da joj udovolji, a njihovi pogledi govore koliko strasti postoji među njima. Tokom reklama Dragana je prišla Edu, a on ju prigrlio uz sebe, uhvatio oko struka i nežno je mazio.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.