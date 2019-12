TVOJA MAJKA ME BOLI! Mlađa PUKAO OD BESA, posvađao se sa Ninom, ona napustila Belu kuću! (VIDEO)

Nije više mogao da joj ćuti!

Mlađa Jovanović nije mogao da iskontroliše bes kada je shvatio da majka njegove devojke, Nine Babić nije poslala ništa od poklona za svog budućeg zeta.

On je danima bio izrevoltiran, jer mu je to davalo znak da ona ne podržava njihovu vezu, a zbog toga je došlo i do žestoke svađe između njih dvoje.

Šta si mi došla ovde? Neću ja da tvoja majka tebi se*e! Ti si mi nabila tenziju sa tvojom majkom, konstantno! I sad mi dolazi sa nekom pričom! - vikao je Mlađa.

Nije mi ni čudno što je moja majka rekla! Laješ po ćoškovima, umesto da lepo pričaš sa mnom! Ni meni nije bilo svejedno! Što te boli to? - uzvratila je Nina.

Tvoja majka me boli! - rekao je Mlađa.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.