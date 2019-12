SRAMOTA ME JE: Mlađa otišao da se veseli sa zadrugarima, Nina ga osudila pred celom kućom zbog Dalile! (VIDEO)

Drama.

Veza Nine Babić i Mlađe Jovanovića je na klimavim nogama, od kada je stigla čestitka od njene majke, gde on nije pozdravljan. Ovo ih je potpuno razdrmalo, a na večerašnjem "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem" Babićeva je otkrila da će raskinuti sa njim, ukoliko joj to majka bude rekla. Osim toga, nastala je i žestoka svađa između Mlađe i Dalile Dragojević, kada je Nina čula nove detalje o ovom odnosu.

Mlađa je nakon rasprave sa Ninom otišao da se veseli sa Ivom Grgurić, Filipom Đukićem i Milanom Petkovićem, što je zasmetalo Nini.

Neću da se svađam, hoću da opustim živce - rekao je Mlađa.

Sramota me je - poručila mu je snuždena Nina.

Pa ti si jutros đuskala - uzvratio joj je Mlađa.

Da, ali ja nisam imala raspravu sa Orozovićem, kao ti sa Dalilom, pa da se sad veselim - rekla mu je Nina, pa otišla iz Bele kuće.

Mlađa je nastavio da se zabavlja sa zadrugarima, a Nina se vratila u kuću i otišla do garderobera, gde je Jovanović pokušao da je oraspoloži, ali su se opet posvađali.

Nina je zatim zamolila Petkovića da joj pomogne da premesti stvari u pab, gde je odlučila da spava večeras, izljubomorisala Mlađi zbog svađe sa Dragojevićkom, pa mu poručila da njenu majku više ne pominje.

Govoriš ružne stvari, žena te nije ni spomenula. Neću uopšte da je pominješ, ne zaslužujete da se spominjete - rekla je Babićeva.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.