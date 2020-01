"J*BE MI SE ZA NJU!" Nataša optužila Milana da je ljubomoran zbog njenog s*ksa sa Filipom, Janjuš i Zola mu sve preneli: On pozeleneo od besa (VIDEO)

Zadrugar se iznervirao zbog konstatacije Radanove.

Tokom današnjeg popodneva Marko Janjušević Janjuš, Nikola Orozović i Lazar Čolić Zola su pričali sa Natašom Radan i ispitivali je kako je prošla vrela akcija sa Filipom Đukićem.

Nakon toga su otišli do Milana Petkovića kako bi mu preneli da je Radanova rekla kako je primetila da je on ljubomoran na to što je Nataša imala sa Filipom s*ks zbog čega je on pobesneo.

Nataša mi se dopala, ali sada kada vidim koliko je sati, beži bre. J*be mi se bre za Natašu. Nemam ja više šta sa njom da pričam. Alo bre, imao sam devojku sa kojom sam bio godinu dana i ona ode da snima p*rno filmove i nisam ljut, šta ima za ovu da se ljutim - pričao je Milan.

Autor: D.B.